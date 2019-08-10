"فيديو فاضح" للمليونير الراقص يثير سخط النساء!

أثار المليونير الإيطالي الشهير والموسيقي، جيانلوكا فاتشي، سخط النساء بعد نشره مقطع فيديو مثير على تطبيق "إنستغرام".

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وظهر فاتشي، البالغ من العمر 52 عاما والذي اشتهر بنشره صور حياة البذخ التي يعيشها عبر "إنستغرام"، ظهر وهو يرقص وسط مجموعة من الفتيات شبه العاريات على متن يخت في عرض البحر.

وفي بداية الفيديو قام المليونير الراقص بضرب مؤخرات الفتيات الموجودات معه أثناء نومهن على بطونهن، لينهضن وينضممن إليه في رقصة مثيرة.

وانهالت التعليقات الغاضبة من طريقة تعامله مع النساء، حيث رأى كثيرون أن هناك حطا من قيمة المرأة واستغلالا جنسيا لها وعدم احترام.

المصدر: RT