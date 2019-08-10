لماذا يطالب محقق بارز برفع دعوى جنائية ضد ستالين؟

يسعى محقق روسي رفيع أسبق لتحريك دعوى جنائية ضد الزعيم السوفيتي الراحل، جوزيف ستالين، مؤكدا أن إجراء تقييم قانوني لجرائم الأخير هو السبيل الأوحد لإنهاء ظاهرة "عبادته" في روسيا.

وبعث المحقق الرفيع، إيغور ستيبانوف، برسالة إلى كل من مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، معربا فيها عن ضرورة اعتبار ستالين مسؤولا عن "القتل الجماعي، وهذا يعني الإبادة الجماعية لرجال الدين الأرثوذكس ومواطنين آخرين".

واعتمد ستيبانوف في اتهاماته الأخيرة على وثيقة أرشيفية للشرطة السرية السوفيتية (NKVD)، تظهر أوامر خطية أصدرها ستالين في عام 1937، بغية قمع المزارعين الأغنياء وملاك الأرلضي الزراعية، وكذلك "العناصر المعارضة للسوفييت".

ويظهر توقيع جوزيف ستالين جليا على تلك الوثيقة التاريخية، التي توضح بالتحديد أعداد الناس الذين سيعدمون (82,700)، وأعداد الذين سيرسلون إلى معسكرات العمل القسري (193,400).

وعلى الرغم من رفض جهات تحقيق محلية لطلب ستيبانوف أكثر من مرة، إلا أنه ما زال يصر على استئناف القضية ضد ستالين، في حين أكد جاهزيته لرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى تتحقق العدالة، على حد تعبيره.

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ولكن في الوقت نفسه، يعترف ستيبانوف بأنه لا يمكن رفع قضية جنائية ضد جوزيف ستالين في روسيا، بسبب "موت المشتبه به" عام 1953.

على الرغم من مضي أكثر من 66 عاما على موت ستالين، إلا أنه ما زال شخصية جدلية ومختلف عليها في روسيا إلى حد بعيد، في حين أظهر استطلاع للرأي، نشر في شهر أبريل الماضي، تزايدا غير مسبوق في شعبية الزعيم السوفيتي منذ عام 1991، حيث اعتبر 50% من السكان أن ستالين "شخصية إيجابية".

المصدر: RT