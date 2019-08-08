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رهف مندهشة من صدور مثل هذا القرار في السعودية!

مجتمع

رهف مندهشة من صدور مثل هذا القرار في السعودية!
Reuters
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غردت الشابة السعودية رهف القنون، التي منحتها كندا حق اللجوء بعد مغامرة هرب مثيرة، معبرة عن دهشتها من صدور قرار في بلادها، يسمح للنساء السعوديات بحرية السفر.

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وكتبت رهف محمد على حسابها في "تويتر" بأنها لا تستطيع التصديق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر من دون موافقة ولي الأمر، لكنها عادت ووجهت التهاني للمرأة في بلادها بهذا الإنجاز، وقالت إنها سعيدة للغاية بهذا الأمر.

وفي خطوة ذات مغزى، شاركت متابعيها تعليقا ينسب إليها الفضل في صدور هذا القرار، حيث رأى أحد متابعيها أنها أحد أسباب هذا الإنجاز، وأن الناس يجب أن توجه الشكر إليها بهذا الخصوص.

وكان مجلس الوزراء في المملكة أقر مؤخرا تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، أتاحت لأول مرة للنساء السفر من دون موافقة ولي الأمر.

المصدر: تويتر + RT

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