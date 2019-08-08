رهف مندهشة من صدور مثل هذا القرار في السعودية!

غردت الشابة السعودية رهف القنون، التي منحتها كندا حق اللجوء بعد مغامرة هرب مثيرة، معبرة عن دهشتها من صدور قرار في بلادها، يسمح للنساء السعوديات بحرية السفر.

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وكتبت رهف محمد على حسابها في "تويتر" بأنها لا تستطيع التصديق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر من دون موافقة ولي الأمر، لكنها عادت ووجهت التهاني للمرأة في بلادها بهذا الإنجاز، وقالت إنها سعيدة للغاية بهذا الأمر.

I still can’t believe that Saudi Arabia has allowed women to travel without permission!CONGRATULATIONS TO SAUDI WOMEN. I’m so happy for you💕 — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) August 5, 2019

وفي خطوة ذات مغزى، شاركت متابعيها تعليقا ينسب إليها الفضل في صدور هذا القرار، حيث رأى أحد متابعيها أنها أحد أسباب هذا الإنجاز، وأن الناس يجب أن توجه الشكر إليها بهذا الخصوص.

You are one of the reasons for this achievement. Many people should be thanking you as well! — Hossein Safari (@hosseinsafari99) August 5, 2019

وكان مجلس الوزراء في المملكة أقر مؤخرا تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، أتاحت لأول مرة للنساء السفر من دون موافقة ولي الأمر.

المصدر: تويتر + RT