 
مباشر

بالصور.. أول ظهور للأسد مع عقيلته بعد شفائها من السرطان

مجتمع

بالصور.. أول ظهور للأسد مع عقيلته بعد شفائها من السرطان
facebook.com/SyrianPresidency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8c9

عرضت الرئاسة السورية صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء، في أول ظهور مشترك لهما بعد شفائها من مرض السرطان.

وأوضحت الرئاسة السورية أن المناسبة كانت استقبال مجموعة من أبناء وبنات ضحايا الحرب السورية، من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، برفقة أمهاتهم.

وقد أعلنت أسماء الأسد يوم السبت الماضي، خلال حوار على قناة "السورية" انتصارها التام على مرض السرطان.

إقرأ المزيد
عقيلة الرئيس السوري تعلن شفاءها التام: انتصرت على السرطان بالكامل
عقيلة الرئيس السوري تعلن شفاءها التام: انتصرت على السرطان بالكامل

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ضرب الزوجة" يسبب جدلا كبيرا واحتجاجات داخل ألمانيا