الصورة أبلغ من الكلام أحيانا.. شاهد فتك المخدرات بالإنسان! (صورة)

قام زوجان بريطانيان بنشر صورتين لهما عبر موقع "فيسبوك"، إحداهما أثناء إدمانهما على المخدرات والأخرى بعد تعافيهما، في محاولة لتوعية الناس وتشجيعهم على الإقلاع عن تعاطيها.

وتمكن الزوجان برينت وآشلي واكر، من ترك المخدرات في نهاية المطاف، وهما اليوم في مرحلة التعافي من إدمانها وآثارها المدمرة، في حين قام برينت بنشر صورتين عبر "فيسبوك"، صعقت كل من شاهدهما، التقطت الأولى أثناء إدمانهما في عام 2016، أما الثانية فعلى حافة التعافي في عام 2019.

وأضاف برينت أنه بحلول ديسمبر من هذا العام، سيكون قد مضى على تخليهما عن المخدرات مدة 3 سنوات، كما نصح برينت بقية المدمنين بأن التعافي من المخدرات وآثارها أمر ممكن وليس مستحيلا.

وكان الزوجان قد أدمنا على نوع خطير من المخدرات يعرف باسم "الميثامفيتامين"، في حين أشار برينت إلى أن المخدر يعبث بقسوة بدماغ الإنسان ويبعثر ذاكرته، كما يسبب له الهلوسة ويحرمه من النوم لليال طويلة.

لاقى المنشور الذي شاركه الزوج عبر "فيسبوك" تفاعلا كبير من المتابعين، حيث علق عليه أكثر من 18 ألف شخص وشاركه قرابة الـ 150 ألف شخص.

المصدر: Newshub