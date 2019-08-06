مطربة لبنانية شهيرة: سأقف على جبل عرفات بدلا من المسرح

نشرت المطربة اللبنانية أمل حجازي مقاطع فيديو لأدائها مناسك الحج العام الحالي، مشيرة إلى أنها تقف على جبل عرفات بدلا من المسرح.

إقرأ المزيد

ووجهت حجازي رسالة لجمهورها عبر الفيديو الذي نشرته على "إنستغرام"، قائلة: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحج".

وتابعت: "بشكر ربنا على هذه النعمة لأنني بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين أيدي ربنا على جبل عرفات ربنا يتقبل".

يشار إلى أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان "حجابك تاج" بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام.

وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عامين، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.

المصدر: "إنستغرام"