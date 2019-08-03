 
مباشر

ولي العهد الأردني يزور أرملة في منزل أوعز ببنائه لها العام الماضي

مجتمع

ولي العهد الأردني يزور أرملة في منزل أوعز ببنائه لها العام الماضي
ولي العهد الأردني الأمير الحسين يزور مواطنة أردنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7os

اصطحب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأرملة فضية الإحيوات إلى منزلها الجديد في منطقة رحمة بوادي عربة التابعة لمحافظة العقبة والذي أوعز ببنائه العام الماضي.

وكان الأمير الحسين قد زار العام الماضي الحاجة فضية البالغة من العمر 71 عاما، واطلع على أوضاع أسرتها التي تعاني من "ظروف معيشية صعبة، حيث أوعز سموه بإعادة تأهيل واستكمال منزلها وتزويده بما يلزم من تجهيزات وأثاث لتأمين حياة كريمة لها".

المصدر: الغد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا