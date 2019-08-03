ولي العهد الأردني يزور أرملة في منزل أوعز ببنائه لها العام الماضي

اصطحب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأرملة فضية الإحيوات إلى منزلها الجديد في منطقة رحمة بوادي عربة التابعة لمحافظة العقبة والذي أوعز ببنائه العام الماضي.

وكان الأمير الحسين قد زار العام الماضي الحاجة فضية البالغة من العمر 71 عاما، واطلع على أوضاع أسرتها التي تعاني من "ظروف معيشية صعبة، حيث أوعز سموه بإعادة تأهيل واستكمال منزلها وتزويده بما يلزم من تجهيزات وأثاث لتأمين حياة كريمة لها".

#عاجل | #فيديو.. ولي العهد يصطحب الحاجة فضية الإحيوات إلى منزلها الجديد الذي أوعز ببنائه العام الماضي في منطقة رحمة بوادي عربة.#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/gAQIwslzym — جريدة الغد (@AlghadNews) August 3, 2019

المصدر: الغد