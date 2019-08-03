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قوات درك أردنية تشيع جثمان عراقية توفيت بسبب السرطان

مجتمع

قوات درك أردنية تشيع جثمان عراقية توفيت بسبب السرطان
AFP
قوات درك أردنية (صورة أرشيفية)
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شاركت قوات الدرك الأردنية في بادرة طيبة، في تشييع جثمان امرأة عراقية وافتها المنية في الأردن بعد معاناتها بمرض السرطان، استجابة لنداء نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن ابنة السيدة المتوفاة، ناشدت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأن يخرج رجال في جنازة والدتها، بسبب عدم وجود أقارب لها في الأردن.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن مشاركة قوات الدرك جاءت بإيعاز من قائد الدرك اللواء الركن حسين حواتمة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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