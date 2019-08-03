ملك تايلاند يتزوج عشيقته بحضور زوجته الملكة (فيديو)

أقام ملك تايلاند ماها فاغيرالونغكورن حفل زفاف أسطوري لعشيقته بحضور زوجته الملكة، وذلك في مشهد غريب تحولت فيه العشيقة إلى قرينة ملكية.

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وبإتمام حفل الزفاف يكون ملك تايلاند البالغ 66 عاما قد جعل عشيقته "زوجة ملكية نبيلة"، وذلك في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

والغريب أن زوجة الملك، الملكة سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، هي التي جلست بجوار الملك العريس أثناء حفل الزفاف.

ويأتي هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من اقتران الملك بزوجته الحالية سوثيدا، التي كانت مضيفة طيران.

الملك الذي سبق وتزوج أربع مرات، أقدم على هذه الخطوة علنا بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ عام 1932، حيث كانت المرة الأخيرة التي يعطى فيها لقب "الزوجة الملكية النبيلة" في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة ما عدا الملك راما الثامن الذي لم يتزوج أبدا في العلن.

زوجة الملك الجديدة، هي سنينات ونغفاغيرأباكدي البالغة 34 عاما، وكانت تعمل ممرضة وحارسة في الجيش.

المصدر: موقع "فوكس نيوز"