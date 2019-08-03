من المرتقب أن تتحدث أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد عن رحلتها مع مرض السرطان في التاسعة والنصف مساء اليوم.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية خبرا تقول فيه إن الحوار سيبث على قناة السورية وحسابات رئاسة الجمهورية العربية السورية على وسائل التواصل الاجتماعي، والحوار تحت عنوان "رحلة من العمر".

وأرفقت رئاسة الجمهورية الخبر مع إعلان ترويجي "برومو" تظهر فيه الأسد أثناء تلقي العلاج وبعض أنشطتها خلال العام ومن ذلك زيارتها للجرحى.

وتتحدث المذيعة في البرومو عن تلك السنة وتصفها بأنها رحلة من العمر، وتقول إنها ستترافق مع الأسد "لأول مرة من بداية إصابتها بمرض السرطان لليوم" وبكل ما في تلك السنة من "ألم، إصرار، عزيمة، صبر تحدٍ، وبسمة".

وكانت أسماء الأسد وفي آخر ظهور لها مع الرئيس الأسد ونجلها حافظ بدت لأول مرة دون المنديل الذي اعتادت على وضعه، وبدت علامات التعافي عليها.

يذكر أن المذيعة ليزا ديوب كانت من اللواتي تعرضن للإصابة بالمرض ذاته، واشتهرت على صفحات التواصل الاجتماعي بالعزيمة التي كانت تتحدث فيها عن مقاومتها للمرض، وقد بدأت ذلك بتصوير نفسها وهي تقوم بقص شعرها قبل بدء رحلة العلاج الكيماوي.

وننوه أن بإمكان المشاهدين متابعة الحوار على صفحة موقع "RT" على الفيسبوك.

المصدر: RT