مسنة تتحدى رجل شرطة وتدفع الثمن باهظا! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لحادثة غريبة في الولايات المتحدة، كان طرفاها امرأة مسنة عنيدة من جهة، ورجل شرطة من جهة أخرى.

فأوقف الشرطي السائقة وغرمها بـ80 دولارا، إثر ارتكابها مخالفة مرورية، بينما رفضت السائقة بشدة قرار الشرطي وباشرت بشتمه وقيادة سيارتها بعيدا عنه.

وتسبب تصرف المسنة تصعيدا من الشرطي، الذي طاردها وقام باعتقالها، ذلك قبل أن يستخدم المسدس الصاعق لإخضاعها.

المصدر: "يوتيوب"