السعودية.. وسم متداول عن "تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي" ورد رسمي يفند!

ذكرت صحف سعودية أن إمارة تبوك فندت "حيثياث" وسم تداولته حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي عن «#تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي»، مؤكدة أن ما جاء فيه لا يتطابق مع الواقع.

وقال المتحدث باسم إمارة تبوك على القحطاني في هذا الشأن: "إن المتهم أحيل للتحقيق لدى جهات التحقيق، وبعد استيفاء كافة جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي أحيلت قضيته للمحكمة الشرعية".

لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم #تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي — 🇸🇦✋🏻 (@kgf4grh41) August 1, 2019

وتابع القحطاني: صدر بحق الجاني حكم شرعي تم تأييده من محكمة الاستئناف، ونفذ الحكم، ومن ثم أطلق سراحه.

#تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي

الموضوع حقيقه اذا ابتعدنا عن موضوع الاغتصاب فهو غير حقيقي لان القاتل والده هو الوريث في الدم وتنازل بعد ان ال اليه الامر هنا يجب اعادة النظر كيف يورث الدم لوالد القاتل مع وجود اشقاء للمقتوله — نايف حمود (@yPAhaiiOoFZNK11) July 31, 2019

وفيما رأى بعض المعلقين أن الوسم المذكور كاذب ومحرض، انتقد آخرون القبول بتنازل والد المجني عليها رغم أنه ولي الدم، مشيرين إلى وجود أشقاء للمجني عليها.

المصدر: "عكاظ" + "تويتر"