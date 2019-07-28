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رقصة استعراضية لفتاة روسية تثير ردود فعل متباينة

مجتمع

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أثار إقدام شابة روسية في مدينة بيرزنيكي، في منطقة بيرم، على تأدية رقصة استعراضية على عمود أمام مقر عمدة المدينة ردود فعل متباينة.

وانقسمت ردود الأفعال والتعليقات على مقطع الفيديو الذي وثق الرقصة التي أدتها الشابة، حيث أعرب البعض عن إعجابه. ومن بين أهم التعليقات المؤيدة، التي كُتبت: "الأشخاص الأسوياء يتمتعون بجمال أداء الرقصة، دعوا الحمقى يشعرون بالاستياء أكثر".

وقد أعرب عدد آخر من الأشخاص عن استيائهم، ووصفوا ما فعلته الفتاة بأنه ليس في المكان المناسب.

المصدر: نوفوستي

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