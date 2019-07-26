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داعية إسلامي مصري يوضح المقصود بالقصاص في القرآن الكريم

مجتمع

داعية إسلامي مصري يوضح المقصود بالقصاص في القرآن الكريم
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قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، خالد الجندي، إن بعض الناس يظنون عن طريق الخطأ أن الآية القرآنية "ولكم في القصاص حياة"، تعني أن القصاص مسموح به للأفراد.

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وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، على فضائية "دي إم سي": "من قتل يُقتل، دي اللي إحنا نرددها، أهالينا في الصعيد معظمهم فهمها إنها الأخذ بالثأر، ولما نقول (ولكم في القصاص حياة) افتكروا أن القصاص مخول إلى آحاد الناس".

وتابع: "أنه يجب إسناد أمر القصاص إلى السلطان أو القانون"، معقبا: "لما نقول (ولكم في القصاص حياة) الحقيقة أنا بشعر أن دي بتفتح الباب لمن يريد الأخذ بالثأر، ولكن لو أسندناها إلى ولي الأمر، اللي هو القانون والسلطان والحاكم ، واللي إحنا كشيوخ لازم نحميه، هيبقى أمر مناسب".

المصدر: RT

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