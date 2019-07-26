دخلها الشهري 3 ملايين $.. طفلة تقتني منزلا بـ 8 ملايين دولار!

حصلت الطفلة الكورية البالغة من العمر 6 سنوات والمعروفة بلقب بورام على مبنى مكون من 5 طوابق في حي غانغام بالعاصمة سيئول.

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وذكرت صحيفة The Korea Times، أن قيمة الصفقة، أي ثمن المبنى، 9.5 مليار وون (أكثر من 8 ملايين دولار). وتبلغ مساحة الطابق الواحد للمبنى المشيد عام 1975، حوالي 258 مترا مربعا. ولم تذكر الصحيفة معلومات عن أسباب شراء هذا المنزل.

وتقود الطفلة الكورية بورام مدونتين على "يوتيوب" : "Boram Tube Vlog" وعدد مشتركيها 17 مليونا، و"Boram Tube ToyReview" وعدد مشتركيها 13.6 مليون.

وتنشر بورام على بوابتها الأولى في "يوتيوب" مدونات فيديو، وفي الثانية تستعرض الألعاب. ويبلغ الدخل الشهري للمدونة الطفلة 3.7 مليار وون (أكثر من 3 ملايين دولار).

المصدر:The Korea Times