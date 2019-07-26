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5 دقائق من الجحيم.. رحلة خطيرة لطفل على حزام نقل الأمتعة في مطار أمريكي! (فيديو)

مجتمع

5 دقائق من الجحيم.. رحلة خطيرة لطفل على حزام نقل الأمتعة في مطار أمريكي! (فيديو)
youtube.com-ABC7 News Bay Area
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نقل طفل من مطار هارتسفيلد- جاكسون الدولي، بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الامريكية، إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب كسر في يده اليمنى.

واستطاع الطفل الصغير الهرب من والدته وصعد حزام نقل الأمتعة في المطار، لينقله الحزام في جولة خطرة بين الحقائب مجتازا به الحواجز الصعبة لهذا القسم من المطار.

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ويصور فيديو كاميرات المراقبة في المطار المغامرة الشاقة التي تورط بها الطفل للافلات من والدته.

وقالت أم الطفل إديث فيغا: "إنها غفلت لحظة واحدة عن طفلها، أثناء محاولتها طباعة بطاقة الصعود على متن الطائرة التي ستسافر بها وابنها، ولم تجده".

وحاول موظفو المطار إيقاف الحزام المتحرك، لكنهم لم يتمكنوا بداية الأمر من العثور على الطفل، الذي أنقذه في النهاية عامل الأمتعة.

وتتابع السلطات المختصة في المطار ملابسات الحادث، لكن الطفل بخير وحالته مستقرة.

المصدر:وكالات

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