وفاة الممثل المشهور روتغر هاور عن عمر يناهز 75 عاما

أوردت مجلة "فارايتي" خبر وفاة الممثل الهولندي المشهور، روتغر هاور، عن عمر يناهز 75 عاما، وأوضحت أن الممثل توفي يوم الجمعة 19 يوليو، ودفن اليوم الأربعاء.

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واشتهر هاور بأفلام "Blade Runner" و"Call of the Ancestors" و"Blind Rage" و"Night Hawks" وسلسلة "Tenth Kingdom" و"The Great Merlin".

وولد الممثل الهولندي في 23 يناير 1944، حيث حصل على جائزة الغولدن غلوب عام 1987 كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "الهروب من سوبيبور".

المصدر: نوفوستي