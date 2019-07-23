مفاجأة لطلاب سعوديين داخل طائرة متوجهة إلى المملكة

فاجأت الخطوط الجوية السعودية مجموعة من الطلاب فازوا بالمركز الأول بين العرب في مسابقة "الأولمبياد العالمي للرياضيات"، والتي تم تنظيمها بمدينة باث البريطانية، وشاركت فيها 112 دولة.

واحتفت الخطوط الجوية السعودية بالطلاب الذين بدت على وجوههم الدهشة، حيث احتلوا المرتبة الأولى عربيا و33 عالميا، حسبما نشره الموقع الرسمي للمسابقة "imo-official.org".

والأولمبياد العالمي للرياضيات هو مسابقة دولية تقام سنويا، حيث نظمت النسخة الأولى في رومانيا سنة 1959 وتنافست فيها 7 دول، وتصدر البلد المضيف المرتبة الأولى حينها.

#الخطوط_السعودية⁩ تحتفي بالطلاب الفائزين بمسابقة الرياضيات على مستوى العالم في ⁧#بريطانيا⁩. pic.twitter.com/aXCWnw6jJH — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 23, 2019

وتتضمن المسابقة إجراء اختبار ذي مستوى عال من الصعوبة يتكون من 6 أسئلة موزعة على يومين، خصص لها (42 درجة)، يتم تقديم ثلاث مسائل في كل يوم على مدى 4 ساعات ونصف الساعة.

ويشارك في المسابقة طلاب ما قبل المرحلة الجامعية (أي دون سن العشرين عاما)، وتشارك كل دولة بفريق مكون من 6 طلاب كحد أعلى.

جدير بالذكر أن النسخة القادمة من المسابقة ستنظم في مدينة بطرسبورغ في روسيا، من 8 إلى 18 يوليو 2020.

المصدر: RT