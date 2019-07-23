بماذا انشغل أمير بلجيكا أثناء النشيد الوطني للبلاد؟!

تجاهل أمير بلجيكا لوران النشيد الوطني للبلاد في عرض عسكري بسبب انشغاله برسائل الجوال وبمكالمة عبر هاتفه الذكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع في 21 يوليو الجاري خلال الاحتفال بالذكرى الـ 188 لاستقلال بلجيكا، الذي حضرته شخصيات من العائلة المالكة البلجيكية وعلى رأسهم الملك فيليب.

Prince Laurent of Belgium gets distracted by his phone during National Day celebrations https://t.co/npPqc2rCeo — Daily Mail Femail (@Femail) July 23, 2019

Prince Laurent of Belgium has come under fire after being so engrossed in his smartphone that he missed his country’s anthem during its national day parade https://t.co/SqXsq5ZsZp — The Times (@thetimes) July 23, 2019

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وأخرج الأمير لوران (55 عاما)، الذي حضر مراسم الاحتفال بزي رسمي، هاتفه الذكي مباشرة عند بدء النشيط الوطني لبلجيكا.

وأجرى مكالمة هاتفية وبعدها اضطر لوضع الهاتف في جيبه، بعد تأنيب زوجته.

وهذه ليست المرة الأولى، وفقا للصحيفة، التي ينتقد فيها أمير بلجيكا بسبب سلوكه أثناء الاستعراضات العسكرية. فقد انشغل وتحدث في هاتفه أيضا خلال الاحتفالين الرسميين الأخيرين، ونام عام 2014 خلال احتفالات رسمية.

Das hier, das sind echte Probleme: „Prince Laurent of Belgium, 54, Complains of Human Rights Violations After His Allowance Is Cut“. https://t.co/koNRD3DhUC — RAin (@FrauAnwaeltin) December 7, 2017

المصدر: ديلي ميل