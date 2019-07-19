مصر.. الكشف عن حقيقة وفاة أشهر قارئ قرآن مصري في العالم

رد أشهر قارئ للقرآن الكريم في العالم الإسلامي الشيخ المصري محمد محمود الطبلاوي، على ما تم تداوله من شائعات بوفاته، مؤكدا أن شقيقته المقيمة في القاهرة توفيت الخميس، وتم دفنها.

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وأكد الطبلاوي في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، أنه لا يلتفت لمثل هذه الشائعات التي تطلق حول وفاته، قائلا: "زي بعضه".

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعات حول وفاة الشيخ الطبلاوي.

وولد الشيخ القارئ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، ويعد من أشهر من قُراء القرآن الكريم في العالم.

المصدر: اليوم السابع