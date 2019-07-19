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96 عاما.. رقم عالمي جديد يسجله متقاعد في الجري!

مجتمع

96 عاما.. رقم عالمي جديد يسجله متقاعد في الجري!
twitter.com-@runnersworld
روي إنغلرت
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حقق عداء متقاعد أمريكي رقما قياسيا عالميا جديدا في العدو للفئة العمرية من 95 إلى 99 سنة.

وذكرت مجلة "Runner's World"، أن المسن الأمريكي من مدينة أميس بولاية فرجينيا والبالغ من العمر 96 عاما، روي إنغلرت، قطع في 11 يوليو الجاري 5 آلاف متر في فترة زمنية بلغت 42 دقيقة و30 ثانية.

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وبهذا يكون إنغلرت قد حطم الرقم القياسي السابق لصاحبه فرانك ليفين بفارق 8 دقائق تقريبا. فقد قطع ليفين المسافة نفسها خلال 50 دقيقة و11 ثانية.

وسجل إنغلرت، في وقت سابق، رقما قياسيا جديدا في سباق 800 متر و1.5 ألف متر ضمن فئته العمرية.

وأكد صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد، أن الفوز في البطولات الرياضية يتطلب الكثير من العمل الدؤوب. لذلك كان يعدو من 3 إلى 5 كيلومترات يوميا وقبل المنافسة بأيام رفع من نشاطه البدني وركز أكثر على السرعة.

وقال إنغلرت:"أعتقد أنني عشت أكثر من الكثيرين الذين توفوا قبلي. ما سهل لي الفوز، لأنه لم يتبق أمامي تقريبا أي منافسين".

المصدر:Runner's World

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