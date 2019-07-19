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حوار طريف بين بوتين وطفل يستعد لدخول الروضة! (فيديو)

مجتمع

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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقع إيواء ضحايا الفيضان في مدينة تولون بمقاطعة إركوتسك شرق البلاد ووعد بتكرار الزيارة.

وزار الرئيس الروسي غرفة عائلة ، دمر منزلها الفيضان  في مركز الإيواء، الذي يقع في مبنى مدرسة داخلية بالمدينة.

وتحدث بوتين إلى طفل العائلة ماتفي، الذي أثار اهتمامه بعفويته، حيث أخبره بأن مبنى روضته غمره الفيضان لكنه الآن في طور الإصلاح.

حوار طريف بين بوتين وطفل يستعد لدخول الروضة! (فيديو)
kremlin.ru
ماتفي سافرونوف نيكولايفيتش مع أمه وجدته

ووعد بوتين في نهاية الزيارة، ماتفي والعائلة بتكرار الزيارة مرة أخرى للاطمئنان على الوضع ومشاهدة أعمال إصلاح البنى التحتية في المدينة.

المصدر:RT

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