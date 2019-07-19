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بطاقة بريدية تصل لامرأة بعد 26 عاما من إرسالها!

مجتمع

بطاقة بريدية تصل لامرأة بعد 26 عاما من إرسالها!
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تلقت إحدى سكان مدينة سبرينغفيلد بولاية إلينوي الأمريكية بطاقة بريدية مؤرخة من عام 1993 من هونغ كونغ.

واعتقدت كيم دريبر التي وصلتها البطاقة البريدية، غير العادية، في 8 يوليو الجاري، أن ساعي البريد أخطأ في العنوان. لكنها تمعنت في البطاقة، في وقت لاحق، واكتشفت أنها قد أرسلت إلى سكان المنزل السابقين، محمد علي كيزيلباش ولينا في 8 يوليو قبل 26 عاما تماما.

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وكتب الوالد في البطاقة البريدية لعائلته واصفا رحلته إلى هونغ كونغ.

وأخبرت دريبر الصحفيين بالقصة أملا في العثور على أصحاب البطاقة وقالت: "البطاقة حفظت بشكل رائع، على الرغم من أنها بقيت في البريد (مجمع الغبار) لمدة 26 عاما".

وأضافت دريبر: "كنت آمل أن يرى الناس الخبر في الصحافة المحلية فربما يكون بينهم أصحاب الرسالة ويتواصلون معي. أريد أن أتعرف بهم حقيقة. أنا لا أستطيع رمي البطاقة في سلة المهملات".

المصدر: لينتا. رو

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