بطاقة بريدية تصل لامرأة بعد 26 عاما من إرسالها!

تلقت إحدى سكان مدينة سبرينغفيلد بولاية إلينوي الأمريكية بطاقة بريدية مؤرخة من عام 1993 من هونغ كونغ.

واعتقدت كيم دريبر التي وصلتها البطاقة البريدية، غير العادية، في 8 يوليو الجاري، أن ساعي البريد أخطأ في العنوان. لكنها تمعنت في البطاقة، في وقت لاحق، واكتشفت أنها قد أرسلت إلى سكان المنزل السابقين، محمد علي كيزيلباش ولينا في 8 يوليو قبل 26 عاما تماما.

An Illinois woman is hoping to solve a 26-year-old mystery after a postcard from Hong Kong arrived in her mailbox last week.

https://t.co/DVaOVCdIDx — KSAT 12 (@ksatnews) July 16, 2019

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وكتب الوالد في البطاقة البريدية لعائلته واصفا رحلته إلى هونغ كونغ.

وأخبرت دريبر الصحفيين بالقصة أملا في العثور على أصحاب البطاقة وقالت: "البطاقة حفظت بشكل رائع، على الرغم من أنها بقيت في البريد (مجمع الغبار) لمدة 26 عاما".

وأضافت دريبر: "كنت آمل أن يرى الناس الخبر في الصحافة المحلية فربما يكون بينهم أصحاب الرسالة ويتواصلون معي. أريد أن أتعرف بهم حقيقة. أنا لا أستطيع رمي البطاقة في سلة المهملات".

المصدر: لينتا. رو