دفع الإعلامي السعودي وليد الفراج بمقطع فيديو وثّق حادثة حصلت في أزقة مصر المزدحمة، للإجابة على سؤال البعض له لماذا يحب المصريين؟

ويوثق المشهد لحظة جدال وتلاسن حاد بسبب خلاف على أولوية السير، بين سائق تاكسي وقائد مركبة أخرى في زقاق ضيق، يبدو للوهلة الأولى أنه سيفضي إلى عراك عنيف، إلا أن الخاتمة كانت على النقيض، دفق من المودة والتسامح والطيبة من الطرفين.

وتقول ليش تحب المصريين 😂😂😂والله ناس قلوبها طيبه بس ضغوط الحياة تخلي الواحد "ينفس" بكم كلمه وبعدها ترجع القلوب نظيفة 🇪🇬❤️#مصرpic.twitter.com/NgorKZ4Jwm — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) July 17, 2019

وعلق الإعلامي السعودي الفراج على هذه الطباع السمحة التي يتميز بها المصريون بالقول إن قلوبهم ترجع نظيفة بعد "تنفيس" تفرضه ضغوط الحياة.

المصدر: RT