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إعلامي سعودي: لهذا أحب المصريين!

مجتمع

إعلامي سعودي: لهذا أحب المصريين!
Reuters
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دفع الإعلامي السعودي وليد الفراج بمقطع فيديو وثّق حادثة حصلت في أزقة مصر المزدحمة، للإجابة على سؤال البعض له لماذا يحب المصريين؟

ويوثق المشهد لحظة جدال وتلاسن حاد بسبب خلاف على أولوية السير، بين سائق تاكسي وقائد مركبة أخرى في زقاق ضيق، يبدو للوهلة الأولى أنه سيفضي إلى عراك عنيف، إلا أن الخاتمة كانت على النقيض، دفق من المودة والتسامح والطيبة من الطرفين.

وعلق الإعلامي السعودي الفراج على هذه الطباع السمحة التي يتميز بها المصريون بالقول إن قلوبهم ترجع نظيفة بعد "تنفيس" تفرضه ضغوط الحياة.

المصدر: RT

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