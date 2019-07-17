امرأة غاضبة "توقف" قطارا سريعا بقدمها لمدة 7 دقائق! (فيديو)

شهدت محطة قطارات في مدينة قوانغيتشو الصينية حادثا غريبا تمكنت فيه امرأة من إعاقة انطلاق قطار سريع 7 دقائق باستخدام قدمها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع يوم الأحد 14 يوليو وصورته كاميرات المراقبة العامة. وتظهر مشاهد الفيديو كيف قفزت المرأة الصينية وأخوها ورفيقتها من فوق حاجز دخول رصيف المحطة، بعد أن رفض موظفوها تأشير تذكرتها لأنها تأخرت عن موعد الرحلة.

إقرأ المزيد

وعند وصولها لباب إحدى عربات القطار، الذي بدأ ينطلق فعلا، صرخت ليفتحوا لها الباب، فهذه آخر محطة إلى مدينة تشانغا، وإلا ستتأخر عن العمل.

ويظهر الفيديو محاولات عمال المحطة في ثني المرأة وإبعادها عن القطار، وهي تتوسل إليهم أن يفتحوا الباب قائلة "من فضلك افتح الباب، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة"، وتمسكت بالقطار ووضعت قدمها في الفتحة بين القطار ورصيف المحطة.

وتمكن أربعة من الموظفين ، في نهاية الأمر، من إبعاد المرأة عن القطار، الذي انطلق متأخرا 7 دقائق عن موعده الرسمي.

وحكم على المرأة بالسجن لمدة 9 أيام بسبب خرقها للقانون، ونال شقيقها وصديقتها تنبيها فقط.

المصدر: ديلي ميل