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مسؤول روسي يقترح طريقة مبتكرة لاختبار جودة الطرق

مجتمع

مسؤول روسي يقترح طريقة مبتكرة لاختبار جودة الطرق
Sputnik Pavel Lvov
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اقترح رئيس مدينة نيجني تاغيل التابعة لمقاطعة سفيردلوفسك الروسية على رؤساء شركات شق الطرق بالتحقق من حالتها بطريقة مبتكرة.

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جاء في اقتراح فلاديسلاف بناييف، محافظ المدينة، أن يقوم رؤساء الشركات باختبار هذه الطرق من خلال السير عليها بكرسي متحرك، حتى يتأكدوا من صلاحية هذه الطرقات لاستقبال المواطنين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

من جانبهم، وافق رؤساء الشركات على اقتراح المحافظ، وطبقوا التجربة، التي أثبتت أن بعض الطرق لا تصلح بالفعل لعبور الكراسي المتحركة بها، بما في ذلك الطريق المؤدية إلى صندوق التقاعد، أكثر المؤسسات احتياجا لطرق ممهدة.

وهكذا أمر المحافظ بتعبيد الطرق على النحو الذي يسمح لجميع الناس بالتنقل بحرية في كافة أرجاء المدينة، بمن فيهم المواطنون الذين يعانون من محدودية القدرة على الحركة.

المصدر: فيستي رو

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