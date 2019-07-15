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"تتحدث مع الملائكة".. امرأة تبوح بسر شبابها الدائم!

مجتمع

pexels.com-Samuel Silitonga
صورة أرشيفية
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أكدت امرأة تبلغ الـ 50 عاما من عمرها بأنها تبدو أصغر من سنها بسنوات بفضل "السحر" وأمور أخرى في حياتها.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن فلافيا بيترس (50 عاما) تفتخر دائما بأن كل من يراها يحسبها أصغر من سنها، "أبلغ من العمر الآن 50 عاما، لكن الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر سنا. هذا كله بفضل طاقة السحر التي أعمل بها".

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وتؤمن المرأة منذ الطفولة بالجنيات والأقزام، واعترفت أيضا بأنها يمكنها "التحدث إلى الملائكة".

وتعرضت بيترس أيام الدراسة لسخرية زملائها، لذلك كان عليها الابتعاد عن ممارساتها (شغفها بالسحر) لفترة من الزمن. لكن المرأة عادت لممارسة طقوس "السحر" بعد فترة من انتهاء أيام الدراسة.

وأضافت بيترس أنها تستمد قوتها وطاقتها من الطبيعة، مؤكدة أنه ليس بوسع أي شخص رؤية الأشياء المتاحة لها فقط.

إنها مقتنعة بأن مهمتها هي مساعدة الآخرين على مواجهة الصدمات النفسية، وليصبحوا أكثر سعادة.

المصدر: ذي ميرور

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