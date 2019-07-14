الديوان الأميري الكويتي ينعي شابا من الأسرة الحاكمة

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح، عن عمر يناهز 30 عاما.

وذكرت وكالة "كونا" الكويتية، أن جثمان الشيخ الشاب سيوارى يوم الاثنين، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي هذا السياق تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت عن عمر ناهز 30 عاما، وقالوا إنه توفي متأثرا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.

وفاة الشيخ / حمود ابراهيم الصباح متاثرا بجراحه اثناء تنظيف سلاحه الشخصي في منزله — ماجد خرسان الظفيري (@drr205) 13 июля 2019 г.

وفاة الشيخ حمود ابراهيم الصباح متأثراً بجراحه اثناء تنظيف سلاحه الشخصي في منزله ..الله يرحمه ويغفر له — 👩🏻‍⚕️دكتوره🙅🏻‍♀️👩🏻‍⚕️ (@q8one1) 13 июля 2019 г.

المصدر: كونا