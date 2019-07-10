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"آه يا حنان" تجوب لبنان.. ثقافة شعبية سحرت الطرقات!

مجتمع

قوى الأمن في لبنان توقف دراجة مخالفة
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قبضت قوى الأمن اللبنانية على دراجة نارية مخالفة في العاصمة بيروت، تحمل لوحة كُتب عليها عبارة "آه يا حنان" بدلا من الأرقام التعريفية الرسمية.

ونشرت قوى الأمن عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" صورة للدراجة المخالفة واصفة إياها بـ"عجائب دنيا السير في لبنان".

ولاقت عبارة "آه يا حنان" رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، بعدما انتشر فيديو لشاب يوجه رسالة عتاب إلى حبيبته السابقة حنان.

وتعد كتابة عبارات مأثورة أو طرفات ساخرة على السيارات والدراجات والآليات، ظاهرة في العالم العربي، تعبر عن مخزون الثقافة الشعبية في المجتمعات، ويسعى السائقون من خلالها إلى جذب الانتباه والابتسامات، فيما يعتبرها البعض الآخر أداة لرد العين والحسد أو شكلا من أبواب التفاؤل.

وإليكم بعض الصور لعبارات زينت سيارات وآليات في بعض الدول العربية.

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المصدر: RT

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