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اختل توازنه.. فسقطت حفيدته من ارتفاع 45 مترا!

مجتمع

اختل توازنه.. فسقطت حفيدته من ارتفاع 45 مترا!
youtube.com-Celeb Daily News
صورة أرشيفية
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لقيت رضيعة حتفها، عندما سقطت من يد جدها، بسبب اختلال توازنه، من المستوى الـ 11 لسفينة Freedom of the Seas السياحية.

وذكرت صحيفة "ميترو"، أن الحادث وقع في ميناء مدينة سان خوان، عندما كانت السفينة السياحية راسية فيه.

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وشعر الجد سلفاتور أنيلو باختلال توازنه أثناء حمله لحفيدته كلوي البالغة من العمر 18 شهرا ما أدى إلى سقوطها من نافذة واسعة على ارتفاع 45 مترا تقريبا فاصطدمت برصيف الميناء الخرساني وتوفيت على الفور.

وصرح متحدث باسم الشركة المالكة للسفينة السياحية بقوله: "نشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد.. قلوبنا مع عائلة الطفلة المتوفاة"، مضيفا " قدمنا الرعاية التي تحتاجها الأسرة.. واحتراما لخصوصية ذوي الطفلة، لن ندلي بتعليقات أكثر عن الحادث".

يذكر أن الطفلة كانت برفقة والديها وجدها وشقيقها أثناء قضاء العطلة على متن السفينة.

المصدر: ميترو

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