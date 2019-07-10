أرادا معرفة جنس المولد.. فكانت الكارثة! (فيديو)

انتهى احتفال غريب نظمه زوجان أستراليان بكارثة، التهمت فيها النيران سيارة استخدمت "لمعرفة" جنس مولدهما القادم، حسب بعض الطقوس "الحضارية" المعاصرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن الحادث وقع في مدينة غولد كوست الساحلية، عندما أراد زوجان معرفة جنس مولودهما القادم والإعلان عنه لأقاربهما وأصدقائهما بطريقة عصرية مبتكرة.

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وتتلخص الأمسية باستعراض سيارة أمام جمهور الضيوف، جهزت خصيصا للحفل، فإذا أطلقت السيارة دخانا أزرق اللون كان المولود القادم ذكرا، أما إذا خرج دخان وردي من السيارة فهي أنثى.

وتظهر مشاهد الفيديو، الذي صور من الأعلى بواسطة درون، سيارة تتحرك ببطء باتجاه الضيوف. لكنها انفجرت واشتعلت النيران فيها.

ونتيجة للحادث، وفقا للصحيفة، لم يصب أحد بأذى، لكن الشرطة التي وصلت إلى المكان اعتقلت السائق للاشتباه بقيادته الخطرة وتم تغريمه بمبلغ 1000 دولار وسحبت منه رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.

المصدر:ديلي ستار