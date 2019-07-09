بوتين يهدي تلميذا من كراسنويارسك جروا "ذهبيا"

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبا في الصف الخامس من مدينة كراسنويارسك جروا من فصيلة "المسترد الذهبي".

وسلمت وزيرة التعليم في إقليم كراسنويارسك الروسي،سفيتلانا ماكوفسكايا، الهدية للطفل أرسين البالغ من العمر 12 عاما.

وكان أرسين قد بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب فيها: "أرجو أن تهدوني جروا من نوع (المسترد الذهبي) حتى يكون لدي صديق طيب. أنا أؤمن بأن المعجزات تتحقق. شكرا".

krao.ru

المصدر: RT