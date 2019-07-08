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مرسوم رئاسي من بوتين يعلن 2020 عام الذكرى والمجد

مجتمع

مرسوم رئاسي من بوتين يعلن 2020 عام الذكرى والمجد
Sputnik Mikhail Klimentev
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العام المقبل 2020، الذي يوافق الذكرى الـ 75 للنصر على النازية، عام الذكرى والمجد.

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جاء ذلك في المرسوم الرئاسي المنشور على البوابة الرسمية للإجراءات القانونية: "بغرض الحفاظ على الذاكرة التاريخية في الذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945، فقد تقرر إعلان العام 2020، عاما للذكرى والمجد".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق أنه إلى جانب قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، فإن دعوات رسمية قد أرسلت إلى كل من الزعيم الصيني، شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل لحضور الاحتفال بالذكرى الـ 75.

كما أشار أوشاكوف إلى أن الدعوات الرسمية "أرسلت لعدد كبير من العواصم حول العالم".

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