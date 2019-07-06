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ميلانيا ترامب في مرمى انتقادات معادي "حقوق" المثليين في الولايات المتحدة

مجتمع

ميلانيا ترامب في مرمى انتقادات معادي
Reuters JOSHUA ROBERTS
ميلانيا ترامب - أرشيف
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أثار ظهور سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفستان من تصميم كارولينا هيريرا المخطط على شكل قوس قزح ضجة كبيرة، وتساءل البعض عما إذا كان ذلك رسالة تضامن مع المثليين.

وظهرت ميلانيا بفستان أبيض بلا أكمام عليه خطوط ملونة أثناء احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة، إلى جانب زوجها دونالد ترامب.

وأبدى البعض أن ميلانيا بدت في الحفل: "مثيرة للاهتمام. ميلانيا لديها ثوب أبيض مع خطوط متعددة الألوان. فخر مثليي الجنس؟ إنها متمردة".

وغرد آخر وكتب: "من الجيد أن نرى ميلانيا ترامب ترتدي فستان فخرها مثلي الجنس اليوم. نحن نتذكر أن بعض الناس لا يزالون يقاتلون من أجل الحرية".

وأشارت تغريدات أخرى إلى أن ميلانيا بدت محرجة، وأعرب بعضهم عن أسفه من ارتدائها هذا الفستان الداعم للمثليين، مؤكدين أن هذا الموقف يخالف ما صرح به زوجها تجاه المثليين.

المصدر: USA today

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