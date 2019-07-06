كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية المصرية، عن تورط الممثل رامز جلال في قضية فساد، وتستر عدد من المسؤولين في "البيت الفني للمسرح" على تجاوزات مالية وإدارية.

وأحال القضاء على إثر اكتشاف هذه التجاوزات رئيس الإدارة المركزية، والمدير العام للمسرح القومي المصري، وآخرين للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل "رامز جلال" لمدة ست سنوات، رغم تقاضيه كل مستحقاته المالية عن تلك الفترة.

وكشف التقرير القضائي أن المدير العام للمسرح القومي، يوسف إسماعيل يوسف، اعتمد إقرارات الأداء الشهرية الخاصة برامز جلال، وتقرير الكفاية السنوي بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل، ما أدى إلى صرف مستحقاته.

واتهم التقرير رئيس "البيت الفني للمسرح"، إسماعيل مختار أحمد، بالتقاعس، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري إلى النيابة الإدارية، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016.

وأضافت النيابة أن الضرر المالي تم تداركه، بعد رد رامز جلال الأموال التي تقاضاها الأمر الذي تنتفي معه شروط متابعته، وحمل النيابة الإدارية على وقف الإجراءات عما أثير قبله لانقضاء الدعوى التأديبية ضده لترك الخدمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية