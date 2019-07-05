رانيا يوسف تحظر لاعب كرة قدم مصري مشهور بسبب فستانها المثير

وقعت أزمة بين الفنانة المصرية رانيا يوسف، وبين لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، انتهت بحظر الفنانة للاعب على حسابها في موقع "تويتر".

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في البداية نشرت رانيا صورة جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بفستان أحمر قصير، ليتفاعل العديد من الجمهور مع الصورة، كما هاجمها البعض لارتدائها ملابس جريئة، فيما سخر آخرون ووجهوا لها سؤال عن "البطانة"، ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي.

وعلق اللاعب إبراهيم سعيد، بوضع مجموعة من النقاط، كما شارك تعليقا على أحد الأشخاص عن سر اهتمامه بالأمر قائلا: "بهزر والله وبعاكس في نفس ذات الوقت.. الجمال حلو برضه، وبحب الثقة في النفس"، كما قال "هو د بجد فستان"! الأمر الذي أغضب رانيا يوسف وأخبرته بأنها قررت حظره من موقع "تويتر".

ولا يعد هذا الخلاف الأول، بين الطرفين، فقد وقع بينهما سجال خلال الفترة الماضية، بعدما صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أن الرجال المصريين رائحتهم كريهة ويجب أن يعتنوا بنظافتهم الشخصية، ليرد إبراهيم سعيد عليها في برنامج آخر، متسائلا إن كانت تستحم من الأساس.

المصدر: الوطن