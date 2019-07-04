أكد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" أن 132 مليون فتاة حول العالم لا يذهبن إلى المدارس.

وأضافت المنظمة الأممية في تقريرها أن 750 مليون مراهق، ثلثاهم إناث، لم يحصلوا على التعليم الكافي لمحو أميتهم، مشيرة إلى أن 1% من الفتيات في البلدان ذات الدخل الفردي القليل ينلن الفرصة لدخول المرحلة الدراسية الثانوية.

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وكانت اليونيسكو قد وضعت استراتيجية عام 2015 للوصول إلى تعليم أفضل للفتيات، في العام الجاري لكن ذلك لم يتحقق، بحسب التقرير.

وتأمل المنظمة في تغيير هذا الواقع غير المقبول بشأن تعليم الإناث، وإطلاق حملة جديدة للحد من الأمية بينهن.

المصدر: موقع اليونيسكو