 
مباشر

"سيلفي" يسقط سائحا بريطانيا من ارتفاع 12 مترا ويرديه قتيلا!

مجتمع

imageBROKER.com-© Michael Nitzschke
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2u5

لقي سائح بريطاني حتفه على الفور عندما حاول التقاط صورة "سيلفي" وسقط من نافذة منزل كان يقضي فيه عطلته الصيفية على شاطئ كوستا بلانكا في إسبانيا.

إقرأ المزيد
سقوط سائح فضولي في فوهة بركان مستعر!
سقوط سائح فضولي في فوهة بركان مستعر!

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع 3 يوليو الجاري في منطقة بونتا بريما، بالقرب من مدينة توريفايجا، حيث سقط رجلان من نافذة الشقة التي تقع على ارتفاع أكثر من 12 مترا، وتوفي أحدهما على الفور، فيما نقل الثاني بمروحية إلى مستشفى أليكانتي.

وأشارت الصحيفة إلى وجود رجل ثالث معهما في الرحلة، نقل إلى المستشفى أيضا بسبب نوبة هلع أصابته جراء الحادث، لكن السلطات المحلية لم تكشف بعد عن هوية السياح الثلاثة.

 وعلق مصدر الخبر للصحيفة بقوله: "من السابق لأوانه، في هذه المرحلة، معرفة أو التحدث عما حصل بالضبط، فلا يزال التحقيق في بدايته ".

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا