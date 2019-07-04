"سيلفي" يسقط سائحا بريطانيا من ارتفاع 12 مترا ويرديه قتيلا!

لقي سائح بريطاني حتفه على الفور عندما حاول التقاط صورة "سيلفي" وسقط من نافذة منزل كان يقضي فيه عطلته الصيفية على شاطئ كوستا بلانكا في إسبانيا.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع 3 يوليو الجاري في منطقة بونتا بريما، بالقرب من مدينة توريفايجا، حيث سقط رجلان من نافذة الشقة التي تقع على ارتفاع أكثر من 12 مترا، وتوفي أحدهما على الفور، فيما نقل الثاني بمروحية إلى مستشفى أليكانتي.

وأشارت الصحيفة إلى وجود رجل ثالث معهما في الرحلة، نقل إلى المستشفى أيضا بسبب نوبة هلع أصابته جراء الحادث، لكن السلطات المحلية لم تكشف بعد عن هوية السياح الثلاثة.

وعلق مصدر الخبر للصحيفة بقوله: "من السابق لأوانه، في هذه المرحلة، معرفة أو التحدث عما حصل بالضبط، فلا يزال التحقيق في بدايته ".

British tourist plunges to death taking selfie at beach on Costa Blanca https://t.co/HWRZkCtCbmpic.twitter.com/nJdJEmWbfQ — DeepFind (@DeepFinds) 4 июля 2019 г.

المصدر: ديلي ميل