أليسا: أحترم السوريين ولكن أتمنى أن يعودوا إلى بلادهم فهي بحاجة لهم أكثر منا ( فيديو )

طالبت الفنانة اللبنانية أليسا بعودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى بلادهم، لأن لبنان لم يعد يستوعب الأعداد الكبيرة منهم المتواجدة على أراضيه.

وقالت: "أتمنى أن يعود اللاجؤون إلى بلادهم"، مؤكدة أنها مع حق عودة سواء الفلسطينيين أو السوريين إلى بلادهم. وتابعت: "أنا أحترم الشعب السوري واللاجئين".

اليسا بسبب إزدياد العطالة في لبنان :

بتمنى يرجعو الفلسطينيين والسوريين الى بلادهم .. بلادهم بحاجة لهم

عبر : @NB0Y

pic.twitter.com/E9FXvpatrd — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) July 2, 2019

وأضافت: "لم يعد الوضع عاديا ولبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة"، وفرص الوظائف تذهب للاجئين على حساب اللبنانيين.

وتابعت: "سأكون في صف بلدي على الرغم من أنني أحترم جدا الشعب السوري واللاجئين، لكنني أتمنى أن يعودوا لبلادهم لأنها بحاجة إليهم أكثر من لبنان".

وأطلقت بعض الأحزاب والوزارات اللبنانية حملة ضد العمال السوريين في لبنان مطالبة بعدم تشغيلهم كما أجرت القوى الأمنية عدة حملات لتوقيف العمال السوريين غير القانونيين، فيما يوجد في لبنان أكثر من مليون سوري معظمهم مقيمون وعمال وأصحاب محلات.

المصدر: مواقع وصحف عربية