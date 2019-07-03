رحّبت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بحذف المطربة السورية، أصالة نصري، لمقطع فيديو تحدثت فيه عن مشكلة أجبرتها على ارتداء حذاء أحمر ثار حوله جدل.

وشكرت السعيد على حسابها في "تويتر" الفنانة السورية أصالة على تجاوبها وحذفها "صورة الحذاء الأحمر منعاً للبس أو الفهم الخاطئ".

برافوووووووو #أصاله حذفت صورة الحذاء الأحمر منعاً للبس أو الفهم الخاطيء .. شكراً لتقديرها الموقف وهذا تجاوب يحسب لها ... 🌹 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 1, 2019

وكانت الإعلامية الكويتية علّقت على نشر أصالة لمقطع الفيديو وصورة للحذاء الأحمر، معدة ذلك "إهانة مبطنة لعلم وجواز سفر البحرين".

وحذرت السعيد الفنانة السورية من تعمد الإهانة، وخيرتها بين حذف مقطع الفيديو على الفور، أو إعادة جواز السفر البحريني الذي تحمله أصالة.

وبعد ساعات من نشرها مقطع الفيديو الذي شرحت فيه ملابسات ارتدائها حذاء أحمر، حذفت أصالة نصري الرسالة المصورة التي أثارت الجدل من حسابها في "إنستغرام"، وانتهت مشكلة سوء الفهم بسلام.

المصدر: عكاظ