أمريكي "طائي" يتبرع بمليارات الدولارات لجمعيات خيرية

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي، وارين بافيت، عن تبرعها بجزء من أسهمها بقيمة من 4-5 مليارات دولار إلى 5 جمعيات خيرية مختلفة.

ويخطط المستثمر والملياردير ورئيس مجلس إدارة الشركة، وارين بافيت، تقديم 3.6 مليار دولار لخمس مؤسسات هي مؤسسة بيل وميليندا غيتس، مؤسسة سوزان طومسون بافيت، مؤسسة شيروود، ومؤسسة هوارد جي بافيت، ومؤسسة نوفو.

ويخطط بافيت لتحقيق ذلك من خلال تحويل أكثر من 11 ألف سهم من الفئة A إلى 17 مليون سهم من الفئة B، حيث أعلنت الشركة أنه لم يبع قط أيا من أسهمه.

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وجنبا إلى جنب مع بيل وميليندا غيتس، يعد وارين بافيت أحد الموقعين على "تعهد العطاء" الذي يمثل حملة لتشجيع أثرياء العالم للتبرع والمساهمة بجزء من ثرواتهم في مشاريع خيرية، وقد بدأت الحملة في 10 يونيو 2010، عندما أعلن كل من بيل غيتس ووارين بافيت عن فتح باب التبرع لتشجيع رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم على المشاركة. ويضم "تعهد العطاء" الملياردير السعودي، طلال بن عبد العزيز آل سعود، وانضمت مؤخرا لذلك "التعهد" ماكينزي بيزوس التي حصلت عقب طلاقها من زوجها، جيف بيزوس، أغنى ملياردير في العالم، على 38 مليار دولار.

وينوي بافيت ترك أقل من 1% من ثروته (86-90 مليار دولار) لأبنائه، حيث صرح في مقابلة سابقة، أبريل الماضي، أن تعريفه للنجاح لا علاقة له بتراكم الثروة. ويقول بافيت: "إذا كنت في الخامسة والستين أو السبعين من العمر، ومحاطا بحب من تريدهم أن يكونوا بقربك، فهذا هو النجاح الحقيقي".

حتى الآن قام بافيت بتخصيص 34 مليار دولار للمؤسسات الخمس، والتي تمثل نحو 45% من مقتنياته عام 2006، وفقا لشركة بيركشاير.

المصدر: وكالات