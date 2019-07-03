انتقام علني.. حسناء تلقن شابا درسا لن ينساه أبدا! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لسيارة تقودها فتاة وتحمل على غطاء محركها شابا لمسافة 1.5 كيلومتر في مدينة بطرسبورغ الروسية.

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وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، أن الحادث وقع صباح الثلاثاء 2 يوليو الجاري، حيث انطلقت سيارة الحسناء، وعلى غطاء محركها شاب مزعج حاول مضايقتها، مخترقة شوارع مدينة بطرسبورغ الرئيسية.

ووفقا لسائق السيارة، الذي صور الفيديو، فإن الشاب "مختل" حاول التعرف عليها بإلحاح مزعج، لذلك قررت أن تلقنه درسا.

وقالت الفتاة صاحبة السيارة للصحفيين: "لم أنو قتله، فقط نقلته بحذر شديد".

وبعد أن اجتازت السيارة حوالي 1.5 كيلومتر، اقتربت السائقة من محطة حافلات بهدوء، فنزل الشاب المزعج وحاول مكالمتها من نافذة السيارة إلا أنها غادرت المكان بسرعة.

المصدر: لايف. رو