"نظام الشركة دفعه لذلك".. رجل يلبس تنورة أثناء العمل! (صور)

وصف موظفو شركة في هولندا زميلا لهم، جاء إلى العمل مرتديا تنورة، بالبطل وأشادوا بشجاعته.

وذكرت مجلة AD الهولندية، أن بيم ستينبرغن من مدينة هيلفيرسوم (21 عاما) راجع قسم شؤون الموظفين في الشركة التي يعمل بها لمعرفة سبب عدم تمكنه من ارتداء سراويل قصيرة في العمل. فتبين أن السبب هو أن السروايل القصيرة مظهر لا يدل على الأناقة وفقا لقسم شؤون الموظفين.

Op het werk werd erg positief gereageerd, het team staat achter me en is het eens dat een korte broek eigenlijk gewoon zou moeten kunnen. pic.twitter.com/hW8lEM3dzS — Pimpulsief (@meukmens) 28 июня 2019 г.

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كما عرف ستينبرغن في القسم نفسه، أن ارتداء التنورة مسموح به شرط ألا تكون قصيرة جدا وإذا كانت "الساقين بحالة جيدة".

واستعار الموظف الهولندي تنورة من إحدى صديقاته ولبسها وقدم بها إلى العمل. وكتب ستينبرغن تعليقا على الصورة التي نشرها في "تويتر" وهو مرتديا التنورة في العمل: "إن الجميع ضحك. لكن زملائي لم يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت قلب الموقف".

وأضاف متباهيا، لقد وصفني الكثيرون بالبطل وأشادوا بشجاعتي.

ويعتقد الموظف الهولندي أن حظر السراويل القصيرة تخلف و"خطوة إلى الوراء"، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد حظر ذلك.

المصدر: لينتا. رو