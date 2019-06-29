الإمارات.. طفل يدخل العناية المكثفة بعد أن نسيه أهله داخل سيارة والشرطة تتدخل

حذرت شرطة إمارة الشارقة من ترك الآباء أبناءهم بمفردهم داخل السيارات، بعد تكرار حوادث مماثلة خلال الصيف الحالي الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

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وجاءت تحذيرات الشرطة بعد أن دخل طفل يبلغ من العمر سنتين العناية المركزة بمستشفى القاسمي بالشارقة، مساء الجمعة.

وتعرض الطفل لمضاعفات خطيرة بعد معاناته من اختناق أثناء تواجده داخل سيارة والده التي تسلل إليها رفقة بعض أشقائه، أثناء توقفها بساحة المنزل عند عودة والده من صلاة الجمعة.

وترك الوالد باب السيارة مفتوحا بينما كان الصغار يلهون بساحة المنزل، وعندما لاحظ الأهل غياب الطفل، وشرعوا في البحث عنه، عثروا عليه وهو في حالة إغماء داخل المركبة.

وطالبت قوات الأمن الأسر وأولياء الأمور بضرورة اليقظة والانتباه والحرص على مراقبة الأطفال في جميع الأوقات، وعدم تركهم بمفردهم داخل السيارات لأي سبب كان.

المصدر: "الإمارات اليوم"