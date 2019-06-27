مهاجر جزائري ينقذ رضيعة سورية من موت محقق في اسطنبول (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع اسطنبول بتركيا لحظات درامية، كادت رضيعة سورية أن تفقد خلالها حياتها، لولا تدخل فتى جزائري قام بالتقاطها قبل أن ترتطم بالأرض.

وأظهر مقطع فيديو سقوط الرضيعة من إحدى الشقق، وتدخل فتى جزائري اتضح فيما بعد أنه مهاجر وعمره 17 عاما، قام بالتقاطها قبل أن ترتطم بالأرض.

شاب جزائري ينقذ رضيعة سورية سقطت من نافذة بالطابق الثاني بمنطقة الفاتح في #إسطنبول. pic.twitter.com/QIiqA8l1eV — Akhbar Turkiya (@AkhbarTurkiya) 26 июня 2019 г.

وقد لا حظ الفتى الجزائري الذي يعمل في ورشة للنجارة في الشارع، الرضيعة وهي على وشك السقوط من نافذة منزل أسرتها الذي يبدو أنه يقع في الطابق الثالث، ما جعله يقترب من المكان الذي كان من المفترض أن تسقط فيه ليلتقطها.

وأشادت عائلة الرضيعة بالفتى الجزائري واعتبرته "بطلا"، وكافأته بمبلغ 200 ليرة تركية (35 دولارا).

المصدر: وكالات