دخل الشاب المغربي إبراهيم تقي الله، 37 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل طوله البالغ 2.46 متر

ورغم تباهي تقي الله بطوله الفارع إلا أنه لا يخفي معاناته بسبب ذلك، إذ لا يستطيع ركوب المترو ولا السيارات المغلقة، ويجد مشقة كبيرة في الحصول على ملابسه وأحذيته، ويبلغ مقياس حذائه 58، وقد طلب منه إسكافي ذات مرة نحو 3500 يورو ليصنع له زوج أحذية.

ويقول إنه لم يحصل على رخصة لقيادة السيارات لعدم وجود مركبة تلائم طوله.

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وبدأ جسم إبراهيم بالنمو بشكل سريع عندما أتم عامه الـ12، بسبب ورم حميد يؤدّي لإفراز كمّية كبيرة من هرمونات النمو.

وفي العام 2017، انتقل تقي الدين الحائز على إجازة في الجغرافيا إلى فرنسا حيث بات يعمل في متنزّه ترفيهي في ضواحي العاصمة بعيدا عن مؤهله العلمي.

ونظرا لطوله فقد وفر له أرباب عمله شقة قريبة من المتنزه، فيها سرير يزيد طوله عن مترين وثمانين سنتيمترا، وحوض حمام يزيد على المترين ونصف المتر.

وبفضل طوله يقدم تقي الدين عروضا مسرحية جوالة مع فرقته "لي شيين دو نافار"، كما شارك في عدد من الأدوار الثانوية في عدد من الأفلام السينمائية الفرنسية والمغربية.

المصدر: أ ف ب