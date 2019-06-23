 
مباشر

مسابقة غريبة لمن يملكون لحى وشوارب لا يقل طولها عن 30 سنتيمترا

مجتمع

مسابقة غريبة لمن يملكون لحى وشوارب لا يقل طولها عن 30 سنتيمترا
Philippe Wojazer
مسابقة أطول شارب - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m11x

انطلقت في باريس فعاليات بطولة فرنسا المحلية "أغرب لحية وشاربين"، التي تقام كل عام في شهر يونيو.

وتجذب المسابقة التي تقام كل عامين، في بلاد مختلفة، مئات الرجال الذين يطلقون لحاهم وشواربهم بأغرب الأشكال الممكنة، ومن مختلف دول العالم.

إقرأ المزيد
للرجال فقط.. بطولة اللحى والشوارب
للرجال فقط.. بطولة اللحى والشوارب

وحددت هذه المسابقة الفريدة من نوعها والمختلفة كليا، 3 فئات مختلفة في البطولة، وهي "الشوارب الملكية أو الإمبراطورية"، "اللحى الجزئية" و"اللحى الكاملة" التي يُشترط أن تكون طبيعية ولا يقل طولها عن 30 سنتمترا.

 بالإضافة إلى أن كل فئة من هذه الفئات الثلاث، تتضمن 6 فروع مختلفة يتنافس فيها المشاركون، والحالمون أن يحصدوا مركزا من المراكز الأولى

المصدر: رويترز .

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا