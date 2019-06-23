تركي آل الشيخ يخشى "بلوك" من المطرب محمد عبده على "واتساب"

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل شيخ، مجموعة تغريدات على "تويتر" بدا فيها أنه يمازح المطرب، محمد عبده، ويطلب منه عدم حجبه على تطبيق "واتساب".

وأظهرت إحدى تغريدات آل شيخ صورة لمجموعة محادثات على "واتساب" اسمها "مطربين الخليج"، وبدا في الصورة أن محمد عبده غادر المجموعة مباشرة بعد استفسار آل شيخ بشأن المطربين الجاهزين لإقامة حفلات.

مو لدرجة ذي عاد😂 pic.twitter.com/T1H1lZMzpz — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 21 июня 2019 г.

وأثارت مغادرة محمد عبده للمجموعة استغراب آل شيخ الذي رد مازحا: " أبو نورة (كنية محمد عبده).. لا نوصل للبلوك".

ونشر آل الشيخ بعدها تغريدة أخرى قال فيها إن الفنان محمد عبده اتصل به وعلق قائلا: "مو للدرجة دي عاد".

واختلفت تعليقات مستخدمي "تويتر" المتفاعلين مع سلسلة تغريدات آل شيخ بين ممتعض من طبيعة أنشطة هيئة الترفيه التي لا تنوع حسبهم من فعالياتها وتكرر حفلات لنفس المطربين، وبين شاكر لها وللفنان محمد عبده الملقب بـ"مطرب العرب".

المصدر: RT + "تويتر"