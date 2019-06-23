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دبلوماسي سعودي يكذب أخبار تعرض منزله في القاهرة للسرقة

مجتمع

دبلوماسي سعودي يكذب أخبار تعرض منزله في القاهرة للسرقة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
منظر من القاهرة - أرشيف
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نفى المحلق الثقافي بسفارة المملكة السعودية في القاهرة الدكتور خالد النامي، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن تعرض منزله للسرقة بالعاصمة المصرية.

وقال الدبلوماسي السعودي في تغريدة على تويتر: "نشرت بعض الصحف الالكترونية خبرا عن تعرض منزلي للسرقة من قبل سائق، ولله الحمد لم يحدث ذلك، والخبر غير صحيح جملة وتفصيلا".

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وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد نشرت خبرا بشأن القبض على سائق الملحق الثقافي بالقاهرة، عقب سرقته مبالغ مالية من محل سكنه.

المصدر: عكاظ

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