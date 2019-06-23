دبلوماسي سعودي يكذب أخبار تعرض منزله في القاهرة للسرقة

نفى المحلق الثقافي بسفارة المملكة السعودية في القاهرة الدكتور خالد النامي، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن تعرض منزله للسرقة بالعاصمة المصرية.

وقال الدبلوماسي السعودي في تغريدة على تويتر: "نشرت بعض الصحف الالكترونية خبرا عن تعرض منزلي للسرقة من قبل سائق، ولله الحمد لم يحدث ذلك، والخبر غير صحيح جملة وتفصيلا".

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وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد نشرت خبرا بشأن القبض على سائق الملحق الثقافي بالقاهرة، عقب سرقته مبالغ مالية من محل سكنه.

المصدر: عكاظ