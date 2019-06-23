تقرير: أسر "الفرد الواحد" تزداد بكثرة في كوريا الجنوبية

أظهر تقرير صادر عن معهد "كيه بي" للأبحاث المالية والإدارية بكوريا الجنوبية، أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد في البلاد بلغ 5.62 مليون أسرة، ليشكلوا 10.9% من إجمالي عدد السكان.

وجاء في التقرير أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد سيرتفع باستمرار نظرا إلى العوامل المختلفة مثل زيادة أعداد غير المتزوجين وحالات الطلاق المنتشرة، وأن تأثير الأسر المكونة من فرد واحد على المجتمع والاقتصاد، سيتزايد باستمرار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأسر زادت في جميع أرجاء كوريا الجنوبية، فيما تجاوزت حصتها 30% في 9 حكومات محلية مثل العاصمة سيئول.

ووفقا لنتائج استطلاع أجراه المعهد، وشارك فيه نحو 2000 شخص يعيشون بمفردهم وتتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما، قال 52.7% من المشاركين إن لديهم النية في العيش بمفردهم باستمرار.

ومن المتوقع أن يشهد إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية تراجعا بعد أن يصل إلى ذروته (51.94 مليون نسمة) عام 2028، إلا أن عدد الأسر المكونة من فرد واحد من المتوقع أن يزيد باستمرار لتصل نسبتها إلى 16.3% في عام 2045.

المصدر: "يونهاب"